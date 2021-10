All’origine del male cinese Il debito ombra che sta distruggendo un’economia

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Lo si potrebbe chiamare shadow debt. Eccolo il vero problema della Cina. Evergrande, il colosso dell’immobiliare finito a gambe all’aria a causa di unverso il mercato di 305 miliardi di dollari e con le azioni sospese alla Borsa di Hong Kong, è solo il prodotto di un corto circuito ben più a monte e, soprattutto, ignoto, almeno fino ad oggi. L’intero settore immobiliaresi sta sfaldando per colpa di quello che a occhio nudo può sembrare un errore di calcolo: sono state costruite più case di quante ne sono state vendute. E dal momento che per realizzare i complessi immobiliari, quando non intere città, i grandi gruppi, spesso statali, si sono indebitati, il crollo dei prezzi conseguente all’eccesso di offerta ha reso i debiti insostenibili. Quelli ufficiali, si intende. Sì perché in questi giorni gli economisti di Jp Morgan hanno ...