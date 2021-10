Alfa Romeo - Stelvio 6C Villa dEste | solo diesel | ma al top

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Passano gli anni, ma guidare unaè sempre un'esperienza appagante. Pochissime altre Suv possono vantare un carattere altrettanto forte e deciso. Da questo punto di vista, l'a ruote alte continua a fare scuola a sé. A cominciare dall'approccio, quasi analogico. Fa specie, in mezzo a plance sempre più minimaliste, fatte di tablet e tasti a sfioramento, trovare i due classici strumenti tondi, un infotainment senza particolari effetti speciali e comandi che si possono ancora ruotare e schiacciare alla vecchia maniera. Ma soprattutto, una posizione di guida che ti fa sentire tutt'uno con la vettura. Come lei nessuna. Quando guidi una, insomma, l'attenzione casca sempre lì: sul piacere di guida. Una magia tutta particolare che rende l'esperienza appagante, sincera e limpida. Aggettivi che quasi mai si utilizzano per ...

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

Dal posto guida si gode appieno del salotto buono di casa: sedili di pelle morbidissima regolabili elettricamente e con tanto di ricamo "6C Villa d'Este" sui poggiatesta. Non mancano nemmeno ...Il nativo di Shanghai porterebbe un importante somma di denaro nelle casse di, una cifra irraggiungibile dall'italiano che non dispone degli stessi finanziamenti. L'attuale pilota della ...L’Alfa Romeo è stata protagonista di una gara ottima, con entrambi i piloti bravi a rimontare dopo le brutte qualifiche di sabato. Ma ancora una volta, la zona punti resta una chimera. D’orgoglio, di ...In preda alla concentrazione, Antonio Giovinazzi non si accorgeva del fatto di trovarsi all’ultimo giro e che quindi avrebbe avuto una sola occasione utile. Al Gran Premio di Turchia, la rimonta del d ...