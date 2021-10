Alex Belli | il bagno è aperto | Carmen Russo sconvolta | “l’ho visto…”

(Di lunedì 11 ottobre 2021), ildella casa del GF Vip ha la porta aperta evede tutto, riferendo subito ai coinquilini(screen)Momenti di intimità nella casa del Grande Fratello Vip 6. Ad ascoltare quanto detto ieri mattina dai coinquilini, il giorno precedentesi è dedicato a un privato e naturale momento in. Quando ne hanno parlato hanno cercato di farlo senza far capire troppo ma da alcune parole i telespettatori hanno intuito di cosa stessero parlando. Per usare le parole diche avevala porta delera “in piena battaglia del 5 contro 1“. Gianmaria ...

Le critiche ade Soleil Sorge Poi ad un certo punto nel corso dell'intervista, l 'influencer avrebbe parlato di alcuni concorrenti del Grande fratello vip 6. Ovviamente pare che tra i suoi ...Aveva promesso dinamicità, lingua biforcuta e persino interesse per un uomo sposato () e invece Sophie Codegoni si sta rivelando un vero e proprio comodino. L'ex tronista, però, potrebbe aver trovato il modo per avere un blocco nella prossima puntata: si parla del suo ex, ...Alex Belli, il bagno della casa del GF Vip ha la porta aperta e Carmen Russo vede tutto, riferendo subito ai coinquilini ...Francesco Oppini lo conosciamo tutti per essere un noto giornalista sportivo e personaggio televisivo, oltre che il figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini. Sembra proprio che nelle scorse ore l'e ...