“Alberto non ce l’ha fatta”. La speranza non si è mai spenta, fino alla notizia della sua morte (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un’agonia durata oltre 25 anni, il cuore di Alberto Martellozzo ha smesso di battere per sempre. Correva l’anno 1996 quando Alberto, all’epoca appena 17enne, venne investito da un’auto davanti al patronato di Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova. Da quel drammatico episodio, Alberto perse ogni autonomia di movimento. Danni neurologici irreparabili ma per Alberto non si è mai spenta da allora la voglia di lottare. Quel drammatico incidente stradale ha causato in Alberto una grave invalidità. Durante quella mattina del 1996, una macchina investì Alberto, al punto da fargli violentemente sbattere e rompere il parabrezza con la testa. Una corsa verso l’ospedale di Camposampiero ha salvato la sua vita, seppur il 17enne di allora versava in condizioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un’agonia durata oltre 25 anni, il cuore diMartellozzo ha smesso di battere per sempre. Correva l’anno 1996 quando, all’epoca appena 17enne, venne investito da un’auto davanti al patronato di Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova. Da quel drammatico episodio,perse ogni autonomia di movimento. Danni neurologici irreparabili ma pernon si è maida allora la voglia di lottare. Quel drammatico incidente stradale ha causato inuna grave invalidità. Durante quella mattina del 1996, una macchina investì, al punto da fargli violentemente sbattere e rompere il parabrezza con la testa. Una corsa verso l’ospedale di Camposampiero ha salvato la sua vita, seppur il 17enne di allora versava in condizioni ...

