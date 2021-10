Albania-Polonia (qual. mondiali, 12 ottobre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sfida che vale una buona fetta di secondo posto nel gruppo I di qualificazione al mondiale di Qatar 2022: di fronte l’Albania e la Polonia. Le aquile vengono dal colpaccio in Ungheria che ha di fatto estromesso una diretta concorrente e li ha mandati al secondo posto solitario. Il gol di Broja ha mandato in orbita la nazionale di Reja e permette InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sfida che vale una buona fetta di secondo posto nel gruppo I diificazione al mondiale di Qatar 2022: di fronte l’e la. Le aquile vengono dal colpaccio in Ungheria che ha di fatto estromesso una diretta concorrente e li ha mandati al secondo posto solitario. Il gol di Broja ha mandato in orbita la nazionale di Reja e permette InfoBetting: Scommesse Sportive e

