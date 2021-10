Alba Parietti | la perdita che ha sconvolto la sua vita | messaggio strappalacrime – FOTO

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Unache ha lasciato l’impronta nelladiche ne ricorda la triste dipartita il giorno dell’anniversario View this post on Instagram Un post condiviso daOfficialpage (@) Ieri, domenica 10 ottobre, si è celebrato l’anniversario di morte di Giuseppe Lanza di Scalea. A 74 anni, l’anno scorso, L'articolo proviene da Inews.it.

Intanto sui social Levante ha mostrato per la prima volta il suo pancino (la cantante è al quinto mese di gravidanza) eha scritto una commovente dedica al suo ex, Giuseppe Lanza di ...Il figlio dir ompe il silenzio sulla rottura e la fine dell'amicizia. Francesco Oppini, la rottura con Tommaso Zorzi 'Le chiacchiere sono sempre in auge per qualsiasi cosa. Io credo ...Una perdita che ha lasciato l'impronta nella vita di Alba Parietti che ne ricorda la triste dipartita il giorno dell'anniversario ...Un messaggio semplice, ma da cui traspare un legame che ancora oggi, a distanza di un anno, resta fortissimo. Alba Parietti ha ricordato su Instagram il suo ex compagno, Giuseppe Lanza di Scalea, mort ...