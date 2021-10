Al via Vivo Cashback | con rimborsi fino a 100 euro su Vivo X60 Pro e V21 5G

(Di lunedì 11 ottobre 2021)lancia ile offrea 100di rimborso sull'acquisto diX60 Pro 5G eV21 5G: ecco come fare e come funziona. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

- aggiunge il primo cittadino - E' chiaro però che '' deve anche significare 'vivibile ', e ... per esigenze organizzative legate alla prevenzione del Covid, prenotarsimail all'indirizzo ...... anche mnemoniche, ma anche di contribuire a rendere, abitato, risonante sia lo spazio sia il ... si entra dall'area antico ospedale (ex parcheggione) o daDante, 93. Per info e iscrizioni: ...Vivo ha lanciato il cashback su X60 Pro e V21 5G, con ben 100 Euro di sconto in caso di acquisto del primo device.vivo Watch 2 è nell'aria: ecco i primi dettagli sul prossimo indossabile del brand cinese tra specifcieh, prezzo e uscita.