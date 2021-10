Al via la campagna vaccinale antinfluenzale per gli operatori sanitari del policlinico di Bari Contestualmente verrà somministrata la terza dose del siero contro il Covid (Di lunedì 11 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla direzione generale del policlinico di Bari: «Al via la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale e della dose di richiamo contro il Covid per gli operatori sanitari del policlinico di Bari. A partire da domani 12 ottobre negli ambulatori della piastra chirurgica saranno vaccinati con la dose booster medici, infermieri e operatori sanitari in servizio nei reparti Covid di Rianimazione, Pneumologia, Malattie infettive, Pronto soccorso, Medicina interna. Contestualmente potranno fare anche la vaccinazione contro l’influenza. Punto stampa alle ore 9,15. Saranno presenti ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 11 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla direzione generale deldi: «Al via la co-somministrazione del vaccinoe delladi richiamoilper glideldi. A partire da domani 12 ottobre negli ambulatori della piastra chirurgica saranno vaccinati con labooster medici, infermieri ein servizio nei repartidi Rianimazione, Pneumologia, Malattie infettive, Pronto soccorso, Medicina interna.potranno fare anche la vaccinazionel’influenza. Punto stampa alle ore 9,15. Saranno presenti ...

