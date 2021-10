Agguato nel Milanese: uomo ucciso a colpi di pistola a Buccinasco (Di lunedì 11 ottobre 2021) ERA AI DOMICILIARI 11 ottobre 2021 12:39 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 ottobre 2021) ERA AI DOMICILIARI 11 ottobre 2021 12:39 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte ...

Agenzia_Ansa : Morto l'uomo ferito in un agguato a Buccinasco, nel Milanese. Era stato colpito anche alla testa, poi è andato in a… - zazoomblog : Un broker della droga è stato ucciso in un agguato nel Milanese - #broker #della #droga #stato #ucciso - LaStampa : Agguato mortale nel Milanese, ucciso in strada con due colpi a bruciapelo - MaricaGusmitta : Agguato mortale nel Milanese, è accaduto a #Bucinasco ucciso in strada con due colpi a bruciapelo - La Stampa - infoitinterno : Agguato mortale nel Milanese, ucciso in strada con due colpi a bruciapelo -

Ultime Notizie dalla rete : Agguato nel "Dum dum" freddato in strada: paura alle porte di Milano ... è morto durante una sparatoria avvenuta a Buccinasco, nel Milanese, attorno alle ore 10 di lunedì 11 ottobre. Stando a quanto si apprende dalle agenzie, si sarebbe trattato di un agguato o forse un ...

Morto l'uomo ferito in un agguato a Buccinasco, nel Milanese

