Agguato a Buccinasco, giustiziato per strada broker della droga vicino alla 'ndrangheta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un uomo 60 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Buccinasco, comune a pochi chilometri da Milano. L’uomo è stato ferito alla testa, al volto e alla spalla ed è stato trasportato in arresto... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un uomo 60 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a, comune a pochi chilometri da Milano. L’uomo è stato feritotesta, al volto esped è stato trasportato in arresto...

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto l'uomo ferito in un agguato a Buccinasco, nel Milanese. Era stato colpito anche alla testa, poi è andato in a… - DefenseMichel : RT @concentrazione: #ndrangheta #scu Agguato a Buccinasco: morto il narcotrafficante Paolo Salvaggio. I killer lo hanno finito a terra http… - emanuelino10 : RT @ilmessaggeroit: Buccinasco, agguato e spari in strada: ferito gravemente un 60enne - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Buccinasco, agguato e spari in strada: ferito gravemente un 60enne - concentrazione : #ndrangheta #scu Agguato a Buccinasco: morto il narcotrafficante Paolo Salvaggio. I killer lo hanno finito a terra… -