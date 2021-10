Afghanistan | Stoltenber | ritorno talebani tragedia per popolo

Advertising

"E' sbagliato affermare che sul ritiro innoi non ci siamo consultati, lo abbiamo fatto e insieme abbiamo presso delle decisioni". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg intervenendo a Lisbona alla sessione ...ribadisce che la Nato, in due decenni di presenza in, ha raggiunto diversi obiettivi, tra i quali quello di 'impedire che Kabul diventasse un porto sicuro per i terroristi' . ...BRUXELLES, 11 OTT - "E' sbagliato affermare che sul ritiro in Afghanistan noi non ci siamo consultati, lo abbiamo fatto e insieme abbiamo presso delle decisioni". Lo ha detto il segretario generale de ...Riflessioni sull’evoluzione tecnologica dei Talebani, il ruolo dell’Intelligence, della Difesa e della Diplomazia ...