Afghanistan, vertice a Doha. Usa: 'Talebani saranno giudicati dalle loro azioni e non dalle loro parole' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Così il dipartimento di stato americano al termine dei colloqui nel Qatar nel corso del quale si sono confrontate la delegazione statunitense e quella afghana Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Così il dipartimento di stato americano al termine dei colloqui nel Qatar nel corso del quale si sono confrontate la delegazione statunitense e quella afghana

Advertising

ItalyMFA : ???? ???? Il Min. @luigidimaio ha incontrato a margine #OECD il Segretario di Stato @SecBlinken Ampio confronto su… - il_bagatto : RT @bordoni_russia: La risposta di Mosca all' iniziativa italiana di trattare l' Afganistan al G20 di fine mese: convocato il 20 ottobre un… - Efisio31251859 : RT @bordoni_russia: La risposta di Mosca all' iniziativa italiana di trattare l' Afganistan al G20 di fine mese: convocato il 20 ottobre un… - MassZito : RT @bordoni_russia: La risposta di Mosca all' iniziativa italiana di trattare l' Afganistan al G20 di fine mese: convocato il 20 ottobre un… - gs5654 : RT @bordoni_russia: La risposta di Mosca all' iniziativa italiana di trattare l' Afganistan al G20 di fine mese: convocato il 20 ottobre un… -