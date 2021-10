Afghanistan | Usa | “Forniremo aiuti umanitari | anche se non riconosciamo il governo” Ma da Kabul “nessuna collaborazione sul terrorismo”

(Di lunedì 11 ottobre 2021)per l’, ma nessun riconoscimento formale dell’attuale. Sono questi i risultati dei colloqui, che si sono tenuti negli scorsi due giorni a Doha in Qatar, tra Stati Uniti e talebani. I primi dal ritiro delle truppe americane. Entrambe le delegazioni si sono dette soddisfatte,se rimangono ancora molte questioni aperte, soprattutto per Washington: dal neonato Emirato islamico sono arrivate solo vaghe rassicurazioni sui diritti umani e sull’impegno ad arginare il. Ancoraapertura però a unadiretta contro Al Queda o l‘Isis-K,dopo il recente attacco kamikaze alla moschea sciita di Kunduz, che ha provocato oltre 60 vittime e un centinaio di feriti. “Gli ...

... rivendicato dall'Isis, nel week end si sono tenute discussioni 'sincere e professionali' a Doha, in Qatar, tra una delegazione talebana e funzionari. Secondo il portavoce del dipartimento di ...Messaggio da guerra fredda rivolto agli, che da tempo si stanno prodigando per aumentare il loro impegno sullo scacchiere del Pacifico, dopo la ingloriosa fuga dall'. Così la settimana ...Sulle pagine dei siti istituzionali della presidenza del Consiglio dei ministri e del G20 non appare ancora calendarizzata la data del 12 ...Milano, 11 ott. (askanews) - Mentre Kunduz pianghe ancora i morti dell'attentato nella moschea, rivendicato dall'Isis, nel week end si sono ...