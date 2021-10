Afghanistan: Usa e Gb, 'minacce alla sicurezza evitate hotel' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno avvertito oggi i loro connazionali di evitare gli hotel in Afghanistan, a pochi giorni dall'attentato nella mosche di Kunduz rivendicato dall'Isis. "I ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno avvertito oggi i loro connazionali di evitare gliin, a pochi giorni dall'attentato nella mosche di Kunduz rivendicato dall'Isis. "I ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Ho atteso il pomeriggio del #7ottobre per vedere se qualcuno se lo fosse ricordato. Non la vedo. 20 anni fa a quest… - frmango65 : Afghanistan, Usa: 'Forniremo aiuti umanitari, anche se non riconosciamo il governo'. Ma da Kabul 'nessuna collabora… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione “In #Afghanistan non abbiamo portato né libertà né democrazia. Il 90% dei sold… - alesavini_ : RT @Geopoliticainfo: ??Com'è stata combattuta la guerra in #Afghanistan e perché i #Talebani hanno vinto? Nel nuovo Geopolitical Brief 'La… - mazziottidicels : RT @Geopoliticainfo: ??Com'è stata combattuta la guerra in #Afghanistan e perché i #Talebani hanno vinto? Nel nuovo Geopolitical Brief 'La… -