Afghanistan: USA e GB lanciano l’allarme per rischio attentati (Di lunedì 11 ottobre 2021) Scatta l’allarme di Gran Bretagna e Stati Uniti sul rischio attentati in Afghanistan, in particolar modo nelle strutture di soggiorno. I due paesi hanno diramato due note, distinte, avvertendo le strutture e i loro concittadini presenti nel paese dell’Asia meridionale. (Photo by Paula Bronstein /Getty Images)In modo simultaneo, Usa e Regno Unito hanno diramato una allerta ai loro cittadini presenti in Afghanistan. La comunicazione è stata inviata anche agli alberghi – come spiega Rai News, le segnalazioni indicherebbero un livello particolare di rischio presso l’hotel Serena: si tratta di una struttura frequentata da molti stranieri, un albergo lussuoso, indicato come luogo a rischio attentati. Al momento non si conoscono altri dettagli, nonché il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Scattadi Gran Bretagna e Stati Uniti sulin, in particolar modo nelle strutture di soggiorno. I due paesi hanno diramato due note, distinte, avvertendo le strutture e i loro concittadini presenti nel paese dell’Asia meridionale. (Photo by Paula Bronstein /Getty Images)In modo simultaneo, Usa e Regno Unito hanno diramato una allerta ai loro cittadini presenti in. La comunicazione è stata inviata anche agli alberghi – come spiega Rai News, le segnalazioni indicherebbero un livello particolare dipresso l’hotel Serena: si tratta di una struttura frequentata da molti stranieri, un albergo lussuoso, indicato come luogo a. Al momento non si conoscono altri dettagli, nonché il ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Ho atteso il pomeriggio del #7ottobre per vedere se qualcuno se lo fosse ricordato. Non la vedo. 20 anni fa a quest… - TV2000it : RT @tg2000it: #Afghanistan, Usa inviano aiuti umanitari ma non riconoscono governo talebano #11ottobre @TV2000it - tg2000it : #Afghanistan, Usa inviano aiuti umanitari ma non riconoscono governo talebano #11ottobre @TV2000it - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Italia: Per i talebani, dagli Usa arrivano aiuti umanitari ma non il riconoscimento del governo - simopieranni : RT @chinafiles: -Tsai risponde a Xi: 'Taiwan non seguirà la strada tracciata dalla Cina -USA – Cina: riparte il dialogo -Afghanistan: uigur… -