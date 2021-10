Afghanistan: media, 2 milioni le ragazze escluse da scuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono oltre 2 milioni le ragazze afghane cui oggi viene negato l'accesso al sistema educativo in Afghanistan, dopo che i talebani hanno vietato loro la presenza a scuola a partire dalla secondaria. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono oltre 2leafghane cui oggi viene negato l'accesso al sistema educativo in, dopo che i talebani hanno vietato loro la presenza aa partire dalla secondaria. Lo ...

abertolucci6 : @AngelaAngelmi Per forza, vorremmoo ascoltare anche altro. Che ne so, magari qualcosa sull'Europa, sull'Afghanistan… - TheDome_Project : [1] ???????? — ???? Russia dice che proteggerà il Tagikistan in caso di incursione dall'Afghanistan La Russia è pronta a… - MichelePavan95 : Talebani 4.0 per la #comunicazione e i social media; Trinomio: #difesa e #sicurezza, #intelligence e… - Artlandis : RT @hagakure_jfp: Visto? Della situazione delle donne in #Afghanistan non parla più nessuno. Sono scomparse dai media. Anche questa della s… - fiordisale : RT @hagakure_jfp: Visto? Della situazione delle donne in #Afghanistan non parla più nessuno. Sono scomparse dai media. Anche questa della s… -

"L'Unicef continuerà a sostenere la piena realizzazione dei diritti delle ragazze e delle donne in Afghanistan" e "ribadisce che le donne e le ragazze sono vitali per il futuro dell'Afghanistan"

Moschee, aeroporti, alberghi. A Kabul si muore e a Doha si tratta ...truppe americane dello scorso 15 agosto - ma soprattutto l' emergenza umanitaria in Afghanistan. Da ... Agli Usa - riferiscono media afghani vicini ai mullah - è stato chiesto anche sbloccare i fondi ...

Afghanistan: media, 2 milioni le ragazze escluse da scuola Sono oltre 2 milioni le ragazze afghane cui oggi viene negato l'accesso al sistema educativo in Afghanistan, dopo che i talebani hanno vietato loro la presenza a scuola a partire dalla secondaria.

Moschee, aeroporti, alberghi. A Kabul si muore e a Doha si tratta governi di Usa e Regno Unito hanno lanciato un’allerta ai loro concittadini avvertendo che gli alberghi, in particolare l'hotel Serena - un albergo di lusso molto popolare tra gli stranieri- rischiano ...

