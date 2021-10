Afghanistan, Emergency:«Non smettiamo di parlarne» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quasi due mesi dal 15 agosto che ha cambiato le sorti dell’Afghanistan di oggi. Quasi due mesi dalla presa di Kabul da parte dei talebani. 20 anni dal 7 ottobre dei primi bombardamenti americani. Poi il grande esodo, l’orrore per la strage all’aeroporto del 26 agosto scorso, le donne di nuovo nascoste in casa, coperte integralmente. Terrorizzate. Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quasi due mesi dal 15 agosto che ha cambiato le sorti dell’Afghanistan di oggi. Quasi due mesi dalla presa di Kabul da parte dei talebani. 20 anni dal 7 ottobre dei primi bombardamenti americani. Poi il grande esodo, l’orrore per la strage all’aeroporto del 26 agosto scorso, le donne di nuovo nascoste in casa, coperte integralmente. Terrorizzate.

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Emergency Afghanistan, storie e volti di donne alla Festa del Cinema: "Ricordare loro grida di aiuto" L'importante è che quella domanda lavori sempre dentro di noi.' In Afghanistan la mortalità materna ... Il centro di maternità fondato da Emergency in Panjshir nel 2003 è ancora oggi l'unica struttura ...

Al festival di Lodi si ricorda Gino Strada La prima parte dell'incontro sarà dedicata al ricordo di Strada e del suo lavoro in Afghanistan, per entrare poi nel vivo del conflitto afgano e del lavoro di Emergency.

Afghanistan, Emergency:«Non smettiamo di parlarne» Vanity Fair Italia Afghanistan, Emergency:«Non smettiamo di parlarne» Emergency racconta con dati e immagini i 20 anni di guerra in Afghanistan, sempre al fianco delle vittime. La presidente Rossella Miccio: «Il Paese vive una crisi profonda» ...

Viaggio nell’Helmand con i mercanti d’oppio: “Ecco l’oro dei talebani” L’Afghanistan è il primo produttore di eroina. Un business che ha finanziato la guerra agli Usa. Ora gli studenti coranici promettono di fermare ...

