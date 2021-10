Afghanistan | conclusi i colloqui tra delegazione Usa e talebani

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan conclusi

askanews

Mentre Kunduz pianghe ancora i morti dell'attentato nella moschea, rivendicato dall'Isis, nel week end si sono tenute discussioni 'sincere e professionali' a Doha, in Qatar, tra una delegazione ...L'ne è una chiara conferma. E in questo contesto, non vale la pena di spostare la ... Inoltre, contravvenendo agli accordi precedentemente, l'Unione Europea ha interrotto il ...Milano, 11 ott. (askanews) - Mentre Kunduz pianghe ancora i morti dell'attentato nella moschea, rivendicato dall'Isis, nel week end si sono tenute discussioni "sincere e professionali" a Doha, in Qata ...Funzionari statunitensi incontravano, nella capitale del Qatar Doha, alti esponenti talebani questo fine settimana per colloqui volti a facilitare l'evacuazione di cittadini stranieri e afgani a risch ...