(Di lunedì 11 ottobre 2021). Nella notte qualcuno, armato di bomboletta spray nera, ha imbrattato inei pressi deldi Roma con idi alcune delle persone arrestate per gli scontri avvenuti ...

Advertising

davidedesario : Affronto allo Stato: imbrattati i muri davanti al Tribunale con i nomi dei no green pass arrestati FOTO - leggoit : Affronto allo Stato: imbrattati i muri davanti al Tribunale con i nomi dei no #green pass arrestati -

Ultime Notizie dalla rete : Affronto allo

leggo.it

Stato . Nella notte qualcuno, armato di bomboletta spray nera, ha imbrattato i muri nei pressi del Tribunale di Roma con i nomi di alcune delle persone arrestate per gli scontri avvenuti ...Un giovane pastore forte e coraggioso però si decise ad uscirescoperto: affrontò l'orso più grosso e cattivo che appariva il capo del branco, lo uccise, mettendo in fuga il branco e rompendo ...Affronto allo Stato. Nella notte qualcuno, armato di bomboletta spray nera, ha imbrattato i muri nei pressi del Tribunale di Roma con i nomi di alcune delle persone arrestate per gli scontri avvenuti.