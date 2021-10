Adriana Volpe lancia una frecciatina in diretta a Sonia Bruganelli | “l’unica che prende gli aerei privati è lei”

Advertising

Addicted_ToZayn : RT @zorzi_gaia: Fate entrare subito le queen delle dinamiche della casa sonia bruganelli e Adriana volpe #gfvipparty ?? - bl4nknam3 : RT @zorzi_gaia: Fate entrare subito le queen delle dinamiche della casa sonia bruganelli e Adriana volpe #gfvipparty ?? - Prelemi14096385 : RT @giacomourtis: Fate entrare subito le queen delle dinamiche della casa sonia bruganelli e Adriana volpe #gfvipparty ?? - trashitalia3 : RT @zorzi_gaia: Fate entrare subito le queen delle dinamiche della casa sonia bruganelli e Adriana volpe #gfvipparty ?? - Sara11863796 : RT @zorzi_gaia: Fate entrare subito le queen delle dinamiche della casa sonia bruganelli e Adriana volpe #gfvipparty ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Volpe

Il Sussidiario.net

La puntata del lunedì è sempre prodiga di sorprese, che saranno introdotte dal conduttore Alfonso Signorini coadiuvato come sempre dae Sonia Bruganelli . Come sempre non ci dovrebbe ...In occasione della nuova puntata del GF Vip , gli spettatori ritroveranno il conduttore Alfonso Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli e. In attesa della puntata, tuttavia, il ...Stasera in tv, lunedì 11 ottobre 2021 , su Canale5 va in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip 2021 . Alla conduzione, come sempre, ...Durante l'intervista a Citofonare Rai 2, Simona Ventura ha posto una domanda a Magalli, la cui risposta non è passata inosservata. Foto Kikapress; music Funday from Bensound.com ...