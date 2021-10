Adriana Volpe lancia una frecciatina in diretta a Sonia Bruganelli | “l’unica che prende gli aerei privati è lei”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Continua lo scontro, almeno televisivo, tra. Tra le due, sin dall’inizio di questo Grande Fratello Vip, c’è sempre stato un velato astio portato alla luce da diversi blog e testate. La situazione è decisamente precipitata quandoha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme a Giancarlo Magalli, storico nemico di. A quel punto, visto l’intento esplicito di stuzzicare la collega,ha replicato pubblicamente, dando il via ad un botta e risposta social, diventato poi televisivo. Lo scontro però non è mai ufficialmente terminato e le battute si rincorrono di puntata in puntata all’interno dello studio, e spesso è proprio il conduttore, Alfonso Signorini, ad accendere la miccia. Durante l’ultima ...

Advertising

humkic_ilma : @mrcprovacitu La storia del copione di presentazione? Smontata venti secondi dopo con tutti che davano ragione a So… - PageDi : RT @Arruzza11: Adriana Volpe l'unica che dice le cose come stanno e con i termini giusti e diretti, sopratutto #GFVIP - PageDi : RT @s7r0nz0: Adriana Volpe e Pago nello stesso GF ed è subito GFVIP 4 #GFVIP - IsaeChia : #GfVip 6, Adriana Volpe confessa il suo punto di forza come opinionista (e su cosa deve ancora migliorare) L’ex g… -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Volpe

Grande Fratello VIP 2021, pagelle nona puntata: Signorini sfotte Goria La nona puntata del Grande Fratello VIP 2021 segna, tra le altre cose, una tregua tra le due opinionistee Sonia ...Grande Fratello Vip,confessa: 'Ecco perché fare l'opinionista è più difficile' Dopo la sua partecipazione come concorrente al primo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini la splendida...Adriana Volpe si racconta in un recente intervista, spiegando alcuni retroscena della sua vita. La conduttrice ha parlato della sua nuova vita un anno dopo la separazione e non solo Noi e i nostri for ...Gf Vip 6, Adriana Volpe confessa il suo punto di forza come opinionista (e su cosa deve ancora migliorare). Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.