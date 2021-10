“ADR 4 NextGen” | Aeroporti di Roma lancia social media call per raccontare la sostenibilità

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Contribuire allo sviluppo sostenibile con creatività e un approccio nuovo. Questo l’obiettivo della“ADR 4”, concorso dal carattererivolto dadiagli studenti degli ISS Paolo Baffi e Leonardo Da Vinci del Comune di Fiumicino, chiamati a elaborare idee digital per una comunicazione innovativa sulla. Fino al 20 novembre 2021, – fa sapere ADR in una nota – gli studenti sono invitati a iscriversi al concorso, presentando i loro progetti su come comunicare i principali temi della– come il climate change, l’ambiente e il benessere della comunità – al pubblico dei. Potranno essere presentati video, ...

