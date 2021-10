Acerbi commenta Italia-Belgio | “Bella gioia per i tifosi”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella giornata di ieri, domenica 10 ottobre, si è giocatavalevole per il terzo – quarto posto di Nations League. Gli Azzurri hanno vinto contro gli avversari per 2-1 e si sono quindi piazzati sul terzo gradino del podio. Al termine della gara,la partita e il risultato ottenuto.da bronzo: 2-1 contro il: quali le sue parole? Il torneo di Nations League ha visto trionfare la Francia che dopo aver battuto la Spagna per 1-2, è salita sul primo gradino del podio. L’si è invece dovuta accontentare del terzo posto, risultato che comunque ha fatto gioire gli Azzurri campioni d’Europa. Al termine della partita, ...

Agenzia ANSA

per primo Archiviata la prima settimana di pausa, Sarri pian piano recupererà i calciatori impegnati con le proprie nazionali. Il primo a rientrare a Formello per la Lazio sarà, ..."Con la Svizzera giochiamo in casa -- . Abbiamo commesso un mezzo passo falso e non è da noi, ma ora dovremo vincere come abbiamo fatto oggi contro il Belgio. Andremo in campo con la ...Perdere fa parte della vita, succede ma abbiamo rimediato – spiega il difensore azzurro a Rai Sport – L’impegno con la Svizzera? Italia-Belgio Nations League, Acerbi: “Perdere fa parte della vita, abb ...In campo con ottimismo e serenità'. Francesco Acerbi, difensore della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport: 'Ci sta perdere una partita, dopo 37 risultati utili. Scendiam ...