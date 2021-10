Accuse di stupro, respinta la richiesta di scarcerazione per Mendy (Di lunedì 11 ottobre 2021) Niente libertà condizionata per il nazionale francese Benjamin Mendy, che dovrà restare in carcere fino all’inizio del processo, previsto per l’anno prossimo, che lo vede imputato del reato di violenza sessuale ai danni di tre donne. Questa mattina la Chester Crown Court ha respinto la richiesta di libertà provvisoria presentata per la terza volta dalla L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Niente libertà condizionata per il nazionale francese Benjamin, che dovrà restare in carcere fino all’inizio del processo, previsto per l’anno prossimo, che lo vede imputato del reato di violenza sessuale ai danni di tre donne. Questa mattina la Chester Crown Court ha respinto ladi libertà provvisoria presentata per la terza volta dalla L'articolo

