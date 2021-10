Accoltellato a Carrara | paura in pieno centro | fendente alla schiena

Advertising

La Nazione

11 ottobre 2021 - Si avvicina a un passante, lo colpisce con una coltellata alle spalle e poi si dà alla fuga lasciando sul posto la lama. Sangue in pieno centro a. Un uomo poco prima delle 15 è stato ferito alla schiena mentre stava passeggiando per via VII Luglio, proprio davanti a palazzo Civico . Subito preso dalla polizia il suo aggressore che ora ...Da prassi è stato aperto un fascicolo iscrivendo nel registro degli indagati Laura... chiesto il… Stent mai sostituito, aperto un fascino per la morte… Camionista...Carrara 11 ottobre 2021 - Si avvicina a un passante, lo colpisce con una coltellata alle spalle e poi si dà alla fuga lasciando sul posto la lama. Sangue in pieno centro a Carrara. Un uomo poco prima ...