Aborto, “almeno in 15 ospedali tutti i ginecologi obiettori di coscienza”: l’indagine sui dati “nascosti” (Di lunedì 11 ottobre 2021) In Italia in almeno 15 ospedali tutti i ginecologi sono obiettori di coscienza. Lo rende noto l’indagine “Mai dati!” presentata in anteprima durante il Congresso nazionale dell’Associazione Luca Coscioni , nota per le sue battaglie sull’eutanasia legale e il referendum cannabis. Il dato, secondo le autrici – Chiara Lalli, docente di Storia della Medicina, e Sonia Montegiove, informatica e giornalista – non compare nella relazione sulla legge 194/78 del ministero della Salute sull’interruzione volontaria di gravidanza. La percentuale aggiornata di professionisti che non praticano l’Aborto in relazione alle singole strutture, perciò, non è pubblica. Eppure, la legge 194 dice che l’obiezione non deve essere di struttura e che al contrario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) In Italia in15sonodi. Lo rende noto“Mai!” presentata in anteprima durante il Congresso nazionale dell’Associazione Luca Coscioni , nota per le sue battaglie sull’eutanasia legale e il referendum cannabis. Il dato, secondo le autrici – Chiara Lalli, docente di Storia della Medicina, e Sonia Montegiove, informatica e giornalista – non compare nella relazione sulla legge 194/78 del ministero della Salute sull’interruzione volontaria di gravidanza. La percentuale aggiornata di professionisti che non praticano l’in relazione alle singole strutture, perciò, non è pubblica. Eppure, la legge 194 dice che l’obiezione non deve essere di struttura e che al contrario ...

Advertising

Stefaniaugo77 : RT @fattoquotidiano: Aborto, “almeno in 15 ospedali tutti i ginecologi obiettori di coscienza”: l’indagine sui dati “nascosti” https://t.co… - Virgola1973 : RT @fattoquotidiano: Aborto, “almeno in 15 ospedali tutti i ginecologi obiettori di coscienza”: l’indagine sui dati “nascosti” https://t.co… - fattoquotidiano : Aborto, “almeno in 15 ospedali tutti i ginecologi obiettori di coscienza”: l’indagine sui dati “nascosti” - RiccardoMarsUni : RT @QSanit: #Aborto. Quello che la relazione al Parlamento non dice: in Italia almeno 15 ospedali hanno il 100% di obiettori di coscienza #… - matteoparlato : RT @angelagennaro: Indagine (in corso) sui veri numeri sull'aborto in Italia: almeno 15 ospedali con 100% di obiettori. «La relazione ?@Min… -