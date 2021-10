A tutto Di Marzio: il dietro le quinte del calciomercato nel suo libro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gianluca Di Marzio ha presentato il suo ultimo libro alla Mondadori di Salerno. Tante curiosità e aneddoti rivelati dal noto giornalista SKY Questo pomeriggio alle ore 17:00, si è svolta la presentazione alla Mondadori Bookstore di Salerno dell’ultimo libro di Gianluca Di Marzio, “Grand Hotel calciomercato”. Alla libreria in Corso Vittorio Emanuele, il noto giornalista di SKY ha raccontato alla sua platea tanti interessantissimi aneddoti riportati all’interno del suo libro e considerazioni personali su quello che è il mondo del calcio attuale. “Da tempo avevo pensato a questa presentazione, poi c’è stato il Covid-19. Questa è la prima post-pandemia e sono contento di farla qui a Salerno.” Inizia così Di Marzio la sua presentazione, continuando poi: “Il ... Leggi su zon (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gianluca Diha presentato il suo ultimoalla Mondadori di Salerno. Tante curiosità e aneddoti rivelati dal noto giornalista SKY Questo pomeriggio alle ore 17:00, si è svolta la presentazione alla Mondadori Bookstore di Salerno dell’ultimodi Gianluca Di, “Grand Hotel”. Alla libreria in Corso Vittorio Emanuele, il noto giornalista di SKY ha raccontato alla sua platea tanti interessantissimi aneddoti riportati all’interno del suoe considerazioni personali su quello che è il mondo del calcio attuale. “Da tempo avevo pensato a questa presentazione, poi c’è stato il Covid-19. Questa è la prima post-pandemia e sono contento di farla qui a Salerno.” Inizia così Dila sua presentazione, continuando poi: “Il ...

