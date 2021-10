A Roma la logica fascista degli infiltrati al corteo no green pass: “Se non capisco, meno” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Osservo con dolore, ma non ne sono affatto stupito, gli atti di violenza che stanno paralizzando Roma, culminati con l’attacco alla sede della Cgil ad opera di infiltrazioni neofasciste nella manifestazione contro l’adozione del ‘green pass’. Queste caricature di ‘arditi’ devono aver letto da qualche parte che i loro avi, come prima mossa, sfondavano le porte del sindacato al fine di sentirsi legittimati come autentici camerati, per poi tornare docili a rapporto dal padrone. Di tutti gli slogan, i cartelli, le grida ascoltate nella notte di ferro e fuoco alla quale è stata sottoposta Roma, la panzana più sonora che questa opaca minoranza va cianciando è quella di costituire la punta di diamante di una ‘resistenza’, novelli avanguardisti autoproclamati di una libertà messa in pericolo da uno Stato oppressore. Nulla di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Osservo con dolore, ma non ne sono affatto stupito, gli atti di violenza che stanno paralizzando, culminati con l’attacco alla sede della Cgil ad opera di infiltrazioni neofasciste nella manifestazione contro l’adozione del ‘’. Queste caricature di ‘arditi’ devono aver letto da qualche parte che i loro avi, come prima mossa, sfondavano le porte del sindacato al fine di sentirsi legittimati come autentici camerati, per poi tornare docili a rapporto dal padrone. Di tutti gli slogan, i cartelli, le grida ascoltate nella notte di ferro e fuoco alla quale è stata sottoposta, la panzana più sonora che questa opaca minoranza va cianciando è quella di costituire la punta di diamante di una ‘resistenza’, novelli avanguardisti autoproclamati di una libertà messa in pericolo da uno Stato oppressore. Nulla di ...

Advertising

ilfattoblog : A Roma la logica fascista degli infiltrati al corteo no green pass: “Se non capisco, meno” - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: I nostalgici dell’uomo solo al comando, che ti solleva dal pensare, ricorrono all’uso della violenza in nome del vecchio '… - ilfattoblog : I nostalgici dell’uomo solo al comando, che ti solleva dal pensare, ricorrono all’uso della violenza in nome del ve… - valentina_vz : RT @AugustoMinzolin: La manifestazione di Roma è l’esempio dei danni che provoca l’ignoranza quando diventa ideologia. Siamo alla logica de… - AlfLaMamma : RT @AugustoMinzolin: La manifestazione di Roma è l’esempio dei danni che provoca l’ignoranza quando diventa ideologia. Siamo alla logica de… -