A Remuzzi antinfluenzale e terza dose del vaccino Covid | “Vi spiego perché è importante”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 27 dicembre scorso era stato il primo vaccinato all’ospedale di Alzano, lungo simbolo della pandemia. Lunedì 11 ottobre Giuseppeha ricevuto lae il sieroal centro vaccinale di Chiuduno. Nell’occasione il direttore dell’Istituto Mario Negri ha spiegato l’importanza di questo passo e a chi è rivolta in particolare in questo momenti la: “È moltoper alcune categorie. Per le persone che non hanno un sistema immunitario che non è così vivace come quella delle prosone normali, questi sono quelli che hanno avuto un trapianto di organo . Un situazione analoga è quella di certi pazienti affetti da tumore, anche se guariti. Po abbiamo persone con difetti del sistema immunitario. La...