3BMeteo | il dedicated cloud di Aruba per ripensare l’infrastruttura It

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Fondamentali per la vita quotidiana, nodali per l’economia: sono i servizi di meteorologia. La qualità e la quantità delle osservazioni fa la differenza, traducendosi in un beneficio socio-economico particolarmente rilevante in un’epoca di sfide molto complesse legate alle condizioni meteorologiche e ai potenziali danni che si possono generare da sottovalutazioni dei rischi. E sebbene il primo pensiero corra ai territori in senso fisico, gli choc degli eventi naturali possono colpire in maniera rilevante immobili e macchinari, i capitali fissi di aziende e privati, con conseguenze molto pesanti per tutto il tessuto nazionale. Gli operatori della meteorologia hanno quindi peculiari responsabilità. I servizi dell’italianasono rivolti a una clientela diversificata, che annovera player del settore industriale e il grande pubblico nazionale, che viene raggiunto ...