24 milioni: gli italiani con il mal di pancia sono di gran lunga il primo partito (Di lunedì 11 ottobre 2021) I disturbi digestivi sono un problema che tormenta quattro italiani su dieci – se il mal di pancia partecipasse alle elezioni sarebbe di gran lunga il primo partito – tutti alle prese con bruciore di stomaco, reflusso gastroesofageo, sindrome del colon irritabile, stipsi, sovrappeso, insonni. Ed è per questo che il bestseller "La digestione magica" (Libreria Pienogiorno) nel weekend ha conquistato il primo posto assoluto su Amazon e Ibs scalzando tutte le grandi novità editoriali dell'autunno. Il libro, già bestseller in Francia, è frutto degli studi della biochimica alimentare Kahina Oussedik, che illustra in modo chiaro e semplice il funzionamento del nostro sistema digerente, le reazioni chimiche che lo governano e le combinazioni ...

