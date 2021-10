11 ottobre 2021 | sciopero generale nazionale | coinvolte anche le scuole

Advertising

LiaQuartapelle : Camera del Lavoro di Torino, assaltata dallo squadrismo fascista il 25 aprile 1921. Sede della @cgilnazionale, ass… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Ottobre: Green pass: piazze piene e coccodrilli. Boomerang cortei in tutta I… - you_trend : ?? #Coronavirus, 10 ottobre 2021 • Attualmente positivi: 84.808 • Deceduti: 131.301 (+27) • Dimessi/Guariti: 4.484.… - EndCent : Torna #Suggestiva a Roma dal 15 al 24 ottobre - IBMItalia : RT @fedma79: Dario Gil, Director of @IBMResearch, il 21 ottobre dalle 11:30 parlerà al #ThinkItaly 2021 di #artificialntelligence e #quantu… -

Ultime Notizie dalla rete : ottobre 2021

AlessioPorcu.it

Modello 730/rettificativo Per il modello 730/rettificativo il contribuente ha due possibilità: presentare entro il 25un modello 730 integrativo mediante intermediario (Caf, ...Approvate dalla Conferenza Stato Regioni le Linee Guida Brunetta per l'applicazione dell'obbligo di Certificazione Verde in tutti i luoghi di lavoro dal 15(articolo 1, comma 1, del decreto - legge 21 settembre, n. 127): si tratta di direttive organizzative e gestionali per la PA che possono fungere da modello anche per le aziende ...Dal 23 al 31 ottobre, Vladimir Luxuria all’OFF/OFF Theatre, con lo #spettacolo 'Discarica', scritto e diretto dal visionario Silvano Spada.Parigi (Agenzia Fides) - In Francia fervono i preparativi in vista della Settimana Missionaria Mondiale 17-24 ottobre 2021 a cui è dedicata una sezione nel sito web all’indirizzo https://www.opm-franc ...