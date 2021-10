Zanetti: “Se il campionato finisse oggi saremmo salvi” (Di domenica 10 ottobre 2021) Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere del Veneto, soffermandosi sulla posizione in classifica della squadra lagunare e sul possibile acquisto di Romero per la porta. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Tutti dicevano che saremmo arrivati ultimi, ma se il campionato finisse oggi saremmo salvi. Sicuramente è un discorso che lascia il tempo che trova, però parlo in questi termini perché so che ce la giocheremo fino alla fine. Scoprirò lungo il percorso le potenzialità di questa squadra e posso assicurare che lotteremo”. Tema portiere “Stiamo riflettendo sulla questione. Lezzerini ha una lombosciatalgia ed è reduce da un infortunio, Mäenpää qualche guaio alla schiena ce l’ha. Romero? Qualcosa ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 ottobre 2021) Paolo, allenatore del Venezia, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere del Veneto, soffermandosi sulla posizione in classifica della squadra lagunare e sul possibile acquisto di Romero per la porta. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Tutti dicevano chearrivati ultimi, ma se il. Sicuramente è un discorso che lascia il tempo che trova, però parlo in questi termini perché so che ce la giocheremo fino alla fine. Scoprirò lungo il percorso le potenzialità di questa squadra e posso assicurare che lotteremo”. Tema portiere “Stiamo riflettendo sulla questione. Lezzerini ha una lombosciatalgia ed è reduce da un infortunio, Mäenpää qualche guaio alla schiena ce l’ha. Romero? Qualcosa ...

