Yara | il trailer che fa discutere | il film Netflix sull’omicidio di Yara Gambirasio

Netflix ha diffuso sui propri canali social il trailer del film Yara incentrato sull'omicidio di Yara Gambirasio, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011. Il relativo procedimento giudiziario si è concluso il 12 ottobre 2018 con la condanna definitiva condanna all'ergastolo di Massimo Giuseppe Bossetti, riconosciuto come unico colpevole. La data di uscita del film è il 5 novembre. Il regista è Marco Tullio Giordana e la data di uscita è il 5 novembre direttamente sulla piattaforma streaming. Il premiato regista Marco Tullio Giordana ("La meglio gioventù") dirige un film drammatico basato su una storia vera.

witchosmo : RT @spiderdanpo: Ho vistò il trailer di Yara, (sì, proprio quella Yara) Mi sembra un po’ too much e too soon - BebyBecky : ho appena visto il trailer del film basato sulla storia di yara gambirasio e ho i brividi… - helinyetillee : Non ho appena visto un trailer incentrato sulla storia di Yara Gambirasio che sembra uscito dalle fiction m3diaset… - Think_movies : “Yara”: il nuovo film di Marco Tullio Giordana dal 5 novembre su Netflix – il Trailer - DrApocalypse : la rara bruttezza di questo trailer. Marco Tullio Giordana, perché -