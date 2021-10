«Yara» | il film di Marco Tullio Giordana arriva su Netflix

(Di domenica 10 ottobre 2021) L’idea di adattare per il grande schermo la storia di Yara Gambirasio, la ragazzina di 13 anni scomparsa nel 2010 a Brambate Sopra, nel bergamasco, e ritrovata senza vita tre mesi più tardi, ha cominciato a farsi largo nella testa dei produttori diversi anni fa. Il risultato è un film, Yara, diretto dal regista de La meglio gioventù Marco Tullio Giordana, e in arrivo su Netflix il 5 novembre. Si tratta di un progetto ambizioso che cerca, con estrema delicatezza, di ripercorrere quanto accaduto undici anni fa al momento della scomparsa di Yara: dalle ricerche incessanti per ritrovarla alle indagini avviate dalla pm Letizia Ruggeri, interpretata da Isabella Ragonese, e la successiva accusa rivolta a Massimo Bossetti che, ancora oggi, continua a dichiararsi innocente. https://www.youtube.com/watch?v=bSgSzzBrbyA

mentre su Netflix debutterà Yara di Marco Tullio ... La storia di Yara Gambirasio: dalla scomparsa al ritrovamento del corpo passando per il processo, la difesa e la condanna di Bossetti.