«Yara» | il film di Marco Tullio Giordana arriva su Netflix il 5 novembre

(Di domenica 10 ottobre 2021) L’idea di adattare per il grande schermo la storia di Yara Gambirasio, la ragazzina di 13 anni scomparsa nel 2010 a Brambate Sopra, nel bergamasco, e ritrovata senza vita tre mesi più tardi, ha cominciato a farsi largo nella testa dei produttori diversi anni fa. Il risultato è un film, Yara, diretto dal regista de La meglio gioventù Marco Tullio Giordana, e in arrivo su Netflix il 5 novembre. Si tratta di un progetto ambizioso che cerca, con estrema delicatezza, di ripercorrere quanto accaduto undici anni fa al momento della scomparsa di Yara: dalle ricerche incessanti per ritrovarla alle indagini avviate dalla pm Letizia Ruggeri, interpretata da Isabella Ragonese, e la successiva accusa rivolta a Massimo Bossetti che, ancora oggi, continua a dichiararsi innocente. https://www.youtube.com/watch?v=bSgSzzBrbyA

bvlackath : Esce il film su netflix su yara gambirasio.. sará uno strazio vederlo.. - mickey_toms : il film su yara gambirasio no x favore - honeyviolencae : IL FILM SU YARA GAMBIRASIO SU NETFLIX IL 5 NOVEMBRE IO HO VISTO UNA ESULTAZIONE - BebyBecky : ho appena visto il trailer del film basato sulla storia di yara gambirasio e ho i brividi… - hollandscurls_ : il 5 novembre esce il film su yara gambirasio e ho già i brividi -

... senza ombra di rassegnazione: il 7 sarà in sala il Leone d'oro La scelta di Anne di Audrey Diwan, ilsull'aborto che ha lacerato ogni tabù, mentre su Netflix debutteràdi Marco Tullio ...Basato sul caso diGambirasio, ilvede come protagonisti Isabella Ragonese e Alessio Boni Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di, il nuovodi Marco Tullio Giordana, regista dicome Cento Passi e La meglio gioventù . Ilè basato su un fatto di cronaca reale, ovvero l'omicidio della tredicenneGambirasio ...Da The Guilty a Heat - La Sfida: andiamo insieme alla scoperta dei film presenti nella nuova top 10 settimanale di Netflix ...La storia di Yara Gambirasio: dalla scomparsa al ritrovamento del corpo passando per il processo, la difesa e la condanna di Bossetti.