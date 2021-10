WhatsApp, è possibile mettere in pausa la registrazione dei vocali: pazzesco! – VIDEO (Di domenica 10 ottobre 2021) Una nuova funzione a breve arriverà su WhatsApp. Infatti a breve sarà possibile mettere in pausa la registrazione dei vocali: spunta il VIDEO. WhatsApp si sta preparando a rendere la sua applicazione ancor più appetibile sia per iOS che per Android. A svelare la novità ci ha pensato nuovamente il portale WABetaInfo, che ha svolto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Una nuova funzione a breve arriverà su. Infatti a breve saràinladei: spunta ilsi sta preparando a rendere la sua applicazione ancor più appetibile sia per iOS che per Android. A svelare la novità ci ha pensato nuovamente il portale WABetaInfo, che ha svolto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

LeoMuti2 : Telegram è indispensabile. Una delle pochissime oasi in cui è rimasto possibile abbeverarsi a frammenti di pensiero… - mrjianlucah : Le uscite saranno cadenzate ogni sabato e già da oggi troverete la prima, ma non solo: é possibile iscriversi anche… - SyrusIndustry : E’ possibile recuperare foto WhatsApp cancellate dal mittente? - loris_cndg : @mauri_paolo @quinta @AgidGov @InnovazioneGov @ruphy @madbob Possibile che nelle loro scuole l'aula insegnanti non… - infoitscienza : WhatsApp, è possibile creare chat con personaggi famosi: da non credere -