Volley femminile, Serie A1 2021-2022: Novara vincente, Casalmaggiore sorprende Scandicci, ok Trento e Roma (Di domenica 10 ottobre 2021) Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la prima giornata della Serie A1 2021 di Volley femminile, in attesa del posticipo tra Conegliano e Vallefoglia (ore 20.30). Novara mostra subito i muscoli sconfiggendo Firenze per 3-0, lanciata da Ebrar Karakurt (19 punti), Nika Daalderop (13) e Cristina Chirichella (9) contro Sylvia Nwakalor (15) e compagne. Casalmaggiore ha battuto per 3-0 a sorpresa Scandicci, una delle pretendenti alle posizioni nobili: Yana Shcherban (19 punti) ed Elena Braga (17) hanno ruggito contro Natalia Pereira (16) e Louisa Lippmann (13), ha avuto spazio il giovane opposto Ekaterina Antropova (12 punti), non ha giocato Elena Pietrini poiché infortunata. Roma ha espugnato il campo di Cuneo con un deciso 3-0 ...

