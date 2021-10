Virtus Verona-Triestina, Serie C: probabili formazioni e diretta TV (Di domenica 10 ottobre 2021) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio comunale Giovagnin-Nocini, si gioca Virtus Verona-Triestina, gara valida per l’ottava giornata del girone A di Serie C. Gara importante per i padroni di casa che vogliono scappare dalla zona calda della classifica. Gli ospiti invece cercano conferme dopo lo stop con l’Albinoleffe. Ecco dunque le ultime sulle formazioni e sulla diretta televisiva della sfida tra Virtus Verona e Triestina. Il momento della Virtus Verona La Virtus Verona si trova fin da subito ad inseguire in questo campionato. Dopo sette giornate infatti, i veneti hanno raccolto appena 4 punti, derivati da 4 pareggi e 3 sconfitte, che li hanno relegati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio comunale Giovagnin-Nocini, si gioca, gara valida per l’ottava giornata del girone A diC. Gara importante per i padroni di casa che vogliono scappare dalla zona calda della classifica. Gli ospiti invece cercano conferme dopo lo stop con l’Albinoleffe. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva della sfida tra. Il momento dellaLasi trova fin da subito ad inseguire in questo campionato. Dopo sette giornate infatti, i veneti hanno raccolto appena 4 punti, derivati da 4 pareggi e 3 sconfitte, che li hanno relegati ...

il_piccolo : Anche se in totale emergenza, la Triestina oggi va a far visita alla Virtus Verona (inizio ore 14.30, arbitra Scarp… - il_piccolo : Domenica la trasferta sul campo della Virtus Verona. - CRAPiemonteVA : In #SerieC Eugenio Scarpa di #Collegno, con l'aa Sergiu Petrica Filip di #Torino, dirigerà Virtus Verona-Triestina.… - TRIESTE_news : Triestina, le parole di Bucchi verso Verona: 'Virtus può metterci in difficoltà' - - TRIESTE_news : Serie C, ecco l'ottava giornata: Triestina attesa da Virtus Verona - -

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Verona Virtus Verona-Triestina, panchina a rischio: Reggiana e Bari, si vola! Tuttocampo Pro Sesto-Pro Patria, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv Pro Sesto-Pro Patria, ottava giornata del Girone A di Serie C. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa delicata sfida salvezza.

Virtus Verona – Triestina in diretta tv e streaming: dove vedere la partita e orario d’inizio La Virtus Verona ospita la Triestina nell’ottavo turno di C. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in live streaming? A che orario inizia la partita? la partita sarà visibile in diretta streaming ...

Pro Sesto-Pro Patria, ottava giornata del Girone A di Serie C. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa delicata sfida salvezza.La Virtus Verona ospita la Triestina nell’ottavo turno di C. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in live streaming? A che orario inizia la partita? la partita sarà visibile in diretta streaming ...