VIDEO Tyson Fury sconfigge Deontay Wilder: il colpo del ko per il Mondiale WBC pesi massimi (Di domenica 10 ottobre 2021) Tyson Fury ha sconfitto Deontay Wilder in uno dei match di boxe più attesi dell’anno e si è confermato Campione del Mondo WBC dei pesi massimi alla T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA). Il britannico ha sconfitto lo statunitense per ko all’undicesima ripresa, chiudendo in anticipo un incontro semplicemente spettacolare e cruento. Il rinominato Gipsy King ha mandato al tappeto il ribattezzato Bronze Bomber nel corso del terzo round, ma poi il 35enne dell’Alabama si è riscattato nella ripresa successiva e ha steso l’avversario per ben due volte. Successivamente il 33enne di Manchester è salito in cattedra, ha sciorinato tutta la sua tecnica, si è portato in vantaggio ai punti e poi ha chiuso la contesa: altro ko nella decima frazione e poi il gancio destro risolutore nell’undicesimo ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021)ha sconfittoin uno dei match di boxe più attesi dell’anno e si è confermato Campione del Mondo WBC deialla T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA). Il britannico ha sconfitto lo statunitense per ko all’undicesima ripresa, chiudendo in anticipo un incontro semplicemente spettacolare e cruento. Il rinominato Gipsy King ha mandato al tappeto il ribattezzato Bronze Bomber nel corso del terzo round, ma poi il 35enne dell’Alabama si è riscattato nella ripresa successiva e ha steso l’avversario per ben due volte. Successivamente il 33enne di Manchester è salito in cattedra, ha sciorinato tutta la sua tecnica, si è portato in vantaggio ai punti e poi ha chiuso la contesa: altro ko nella decima frazione e poi il gancio destro risolutore nell’undicesimo ...

Advertising

BuzzSid : RT @ElTrenza93: Per la mai banale serie 'i randomici algoritmi di YouTube': Mike Tyson e Don King in visita in Italia. Qui Tyson scherza co… - 11brahimovic : RT @ElTrenza93: Per la mai banale serie 'i randomici algoritmi di YouTube': Mike Tyson e Don King in visita in Italia. Qui Tyson scherza co… - andrea516188 : RT @ElTrenza93: Per la mai banale serie 'i randomici algoritmi di YouTube': Mike Tyson e Don King in visita in Italia. Qui Tyson scherza co… - EricFrentzen : RT @ElTrenza93: Per la mai banale serie 'i randomici algoritmi di YouTube': Mike Tyson e Don King in visita in Italia. Qui Tyson scherza co… - ErGeometra : RT @ElTrenza93: Per la mai banale serie 'i randomici algoritmi di YouTube': Mike Tyson e Don King in visita in Italia. Qui Tyson scherza co… -