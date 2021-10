VIDEO Jannik Sinner, Masters 1000 Indian Wells 2021: gli highlights della netta vittoria contro John Millman (Di domenica 10 ottobre 2021) Jannik Sinner non poteva partire meglio nel suo cammino nel Masters1000 di Indian Wells. L’azzurro numero.14 del mondo si è sbarazzato dell’australiano John Millman con il laconico, e netto, punteggio di 6-2 6-2 e in 1 ora e 14 minuti. Una vera e propria dimostrazione di forza del nostro alfiere, che lo spedisce al terzo turno del torneo, dove affronterà il vincente della sfida tra l’americano John Isner e il giapponese Yoshihito Nishioka. L’andamento del match ha visto un primo set, nel quale Sinner ha giocato a grande livello e sicuro più del solito al servizio. Nel secondo parziale l’altoatesino non si ferma, nonostante l’australiano cerchi in tutti i modi di cambiare lo spartito. Il 6-2 6-2 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021)non poteva partire meglio nel suo cammino neldi. L’azzurro numero.14 del mondo si è sbarazzato dell’australianocon il laconico, e netto, punteggio di 6-2 6-2 e in 1 ora e 14 minuti. Una vera e propria dimostrazione di forza del nostro alfiere, che lo spedisce al terzo turno del torneo, dove affronterà il vincentesfida tra l’americanoIsner e il giapponese Yoshihito Nishioka. L’andamento del match ha visto un primo set, nel qualeha giocato a grande livello e sicuro più del solito al servizio. Nel secondo parziale l’altoatesino non si ferma, nonostante l’australiano cerchi in tutti i modi di cambiare lo spartito. Il 6-2 6-2 ...

Advertising

OA_Sport : VIDEO Jannik #Sinner, Masters 1000 Indian Wells 2021: gli highlights della netta vittoria contro John Millman - iomeebeatrice : jannik in questo momento ma anche noi in questo momento pensando a ciò di cui siamo stat? robbat? - darksa0irse : Jannik quando ha saputo che non avrebbe più giocato il double con Matteo: - darksa0irse : E io che volevo vedere Matteo giocare insieme a Jannik........ - SuperTennisTv : ??A Indian Wells Jannik sta testando il campo in attesa del suo match: esordirà direttamente al secondo turno contro… -