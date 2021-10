Vesuviana | guasto al treno per Baiano | passeggeri sui binari

Leggi su vesuvius

(Di domenica 10 ottobre 2021)aldellache va in direzione. Tutti isui, tra i presenti anche alcuni cittadini disabili. Un vagone delche compie la tratta in questione (via Screenshot)improvviso aldellache parte da Napoli ed arriva a. Dopo un’ora di attesa per la ripartenza, isono stati costretti a scendere a piedi suie a ripercorrere tutta la strada fino alla stazione precedente. Tra ianche persone con difficoltà a camminare, costrette a ripercorrere la tratta a piedi. Ilsi sarebbe guastato all’altezza di Brusciano. Con ...