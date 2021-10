Verratti sicuro: «Chiuderò la carriera al Psg e poi torno al Pescara» (Di domenica 10 ottobre 2021) “Mi resta ancora un po’ di tempo. Quello che so è che rimarrò sempre qui”. Lo ha detto Marco Verratti giurando amore eterno al Paris Saint-Germain nel corso di una intervista esclusiva a ‘France Info’. Il centrocampista azzurro è sotto contratto con la squadra parigina fino al 2024 ma è possibile che possa prolungare la sua permanenza in Francia. Poi “tornerò al Pescara, dopo anni in questa grande città. Tornerò a casa per i miei amici e la mia famiglia. E poi perchè lì c’è sia il mare che la montagna”, ha spiegato. “Mi sono innamorato del PSG ed è per questo che cerco sempre di dare il massimo, anche per ripagare la fiducia che mi è stata accordata. Ho avuto la possibilità di giocare con e contro grandi campioni. Ero un ragazzino quando sono arrivato qui, venivo da un piccolo paese di provincia in Italia e qui ho trovato tutto”, ha dichiarato ... Leggi su footdata (Di domenica 10 ottobre 2021) “Mi resta ancora un po’ di tempo. Quello che so è che rimarrò sempre qui”. Lo ha detto Marcogiurando amore eterno al Paris Saint-Germain nel corso di una intervista esclusiva a ‘France Info’. Il centrocampista azzurro è sotto contratto con la squadra parigina fino al 2024 ma è possibile che possa prolungare la sua permanenza in Francia. Poi “tornerò al, dopo anni in questa grande città. Tornerò a casa per i miei amici e la mia famiglia. E poi perchè lì c’è sia il mare che la montagna”, ha spiegato. “Mi sono innamorato del PSG ed è per questo che cerco sempre di dare il massimo, anche per ripagare la fiducia che mi è stata accordata. Ho avuto la possibilità di giocare con e contro grandi campioni. Ero un ragazzino quando sono arrivato qui, venivo da un piccolo paese di provincia in Italia e qui ho trovato tutto”, ha dichiarato ...

