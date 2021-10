Verratti: “Serie A? Chissà se ci giocherò un giorno. A Parigi sto bene e credo che possa finire qui” (Di domenica 10 ottobre 2021) Marco Verratti e la Serie A, un matrimonio che Chissà se ci sarà un giorno. Il centrocampista del PSG, infatti, ha lasciato giovanissimo l’Italia, quando il club Parigino lo prelevò dal Pescara, in Serie B, senza mai giocare una presenza nella massima Serie italiana. Il mediano della Nazionale, ha parlato a France Info, in merito a questa situazione e del suo futuro. Queste le sue parole: “Se giocherò un giorno in Serie A? Non lo so. So solo che mi rimangono pochi anni di carriera da professionista e che per ora sto bene qui a Parigi. Vediamo in futuro cosa accadrà. Ogni tanto a Pescara ci torno, sì, ma solo per la famiglia, il mare, la montagna e gli amici. Ormai è da un bel po’ di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 ottobre 2021) Marcoe laA, un matrimonio chese ci sarà un. Il centrocampista del PSG, infatti, ha lasciato giovanissimo l’Italia, quando il clubno lo prelevò dal Pescara, inB, senza mai giocare una presenza nella massimaitaliana. Il mediano della Nazionale, ha parlato a France Info, in merito a questa situazione e del suo futuro. Queste le sue parole: “SeuninA? Non lo so. So solo che mi rimangono pochi anni di carriera da professionista e che per ora stoqui a. Vediamo in futuro cosa accadrà. Ogni tanto a Pescara ci torno, sì, ma solo per la famiglia, il mare, la montagna e gli amici. Ormai è da un bel po’ di ...

