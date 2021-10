Verratti: «La vittoria dell’Europeo mi ha reso più maturo. Futuro? Resto al PSG» (Di domenica 10 ottobre 2021) Marco Verratti ha rilasciato una lunga intervista a France.info: le parole del centrocampista della Nazionale e del PSG Marco Verratti ha rilasciato una lunga intervista a France.info: le parole del centrocampista della Nazionale e del PSG. RUOLO PREFERITO – «Diciamo che a centrocampo mi trovo bene ovunque. Le diverse posizioni sono scelte dall’allenatore. È stato lui a chiedermi di giocare davanti alla difesa contro il City. È qui che bisognava spezzare il “pressing” perché è una squadra che pressa tanto e provoca “uno contro uno”. Però a volte posso giocare di più davanti, l’allenatore sa che può chiedermi di adattarmi agli avversari.» COMPLIMENTI DI GUARDIOLA – «Sono certamente parole che danno piacere. È una persona che capisce il calcio, che fa bene al calcio e uno di quelli che ci rende felici con il calcio. Quindi sì, sono felice». DIVERTIRSI ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Marcoha rilasciato una lunga intervista a France.info: le parole del centrocampista della Nazionale e del PSG Marcoha rilasciato una lunga intervista a France.info: le parole del centrocampista della Nazionale e del PSG. RUOLO PREFERITO – «Diciamo che a centrocampo mi trovo bene ovunque. Le diverse posizioni sono scelte dall’allenatore. È stato lui a chiedermi di giocare davanti alla difesa contro il City. È qui che bisognava spezzare il “pressing” perché è una squadra che pressa tanto e provoca “uno contro uno”. Però a volte posso giocare di più davanti, l’allenatore sa che può chiedermi di adattarmi agli avversari.» COMPLIMENTI DI GUARDIOLA – «Sono certamente parole che danno piacere. È una persona che capisce il calcio, che fa bene al calcio e uno di quelli che ci rende felici con il calcio. Quindi sì, sono felice». DIVERTIRSI ...

