Verratti giura amore al Psg | ' Resterò qui | poi tornerò al Pescara'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Verratti giura

Corriere dello Sport.it

Ero un ragazzino quando sono arrivato qui , venivo da un piccolo paese di provincia italiano e qui ho trovato tutto ", ha spiegato poi. " I miei figli sono nati a Parigi. Quando hai poco più ...Palazzi fané sulla collina dei Parioli, gabbiani in picchiata nel Tevere: sul prato c'è... Mancini la butta però sul ridere e, in conferenza stampa,che quello bravo è Lino Banfi : "Era ..."Sono innamorato di questo club. Sono arrivato bambino da un paesino italiano e qui ho trovato tutto", le parole del centrocampista abruzzese ...Roma, 10 ott. - "So solo che mi rimangono pochi anni di carriera e che resterò per sempre al Psg". Marco Verratti chiude ad un possibile ritorno in Italia e giu ...