Verratti a sorpresa sul futuro: “per sempre al Psg, poi torno al Pescara” (Di domenica 10 ottobre 2021) Marco Verratti non è sceso in campo nella partita della finale per terzo e quarto posto di Nations League contro il Belgio, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1. Il centrocampista del Psg è uno dei migliori nel suo ruolo, l’ex Pescara ha parlato del futuro ai microfoni di “France Info”. “Rimarrò sempre qui, a Parigi. Mi resta un po’ di tempo. Quello che so è che rimarrò sempre qui”. Il contratto è in scadenza a giugno 2024, poi un desiderio: “Tornerò al Pescara, dopo anni in questa grande città. Tornerò a casa per i miei amici e la mia famiglia. E poi perché lì c’è il mare e la montagna”. “Calcisticamente ho avuto la possibilità di giocare con e contro grandi campioni, in partite importanti, ed è proprio quello che volevo fare. Mi sono innamorato del Psg ed è per questo che ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 10 ottobre 2021) Marconon è sceso in campo nella partita della finale per terzo e quarto posto di Nations League contro il Belgio, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1. Il centrocampista del Psg è uno dei migliori nel suo ruolo, l’exha parlato delai microfoni di “France Info”. “Rimarròqui, a Parigi. Mi resta un po’ di tempo. Quello che so è che rimarròqui”. Il contratto è in scadenza a giugno 2024, poi un desiderio: “Tornerò al, dopo anni in questa grande città. Tornerò a casa per i miei amici e la mia famiglia. E poi perché lì c’è il mare e la montagna”. “Calcisticamente ho avuto la possibilità di giocare con e contro grandi campioni, in partite importanti, ed è proprio quello che volevo fare. Mi sono innamorato del Psg ed è per questo che ...

Advertising

CalcioWeb : #Verratti si sbilancia sul futuro: un desiderio per chiudere la carriera - ArmandaGelsomin : RT @MilanNewsit: Alla festa a sorpresa per i 40 anni di Ibra, erano presenti Gattuso, Pogba, Cassano, Donnarumma, Verratti, Sirigu, Gallian… - Catslov46315770 : @robymancio Certo... Ma niente sorpresa doppo le partite contro Bulgaria é Svizerra. Non si po giocare con il solit… - MealSety : RT @MilanNewsit: Alla festa a sorpresa per i 40 anni di Ibra, erano presenti Gattuso, Pogba, Cassano, Donnarumma, Verratti, Sirigu, Gallian… - xCrypt0x : RT @MilanNewsit: Alla festa a sorpresa per i 40 anni di Ibra, erano presenti Gattuso, Pogba, Cassano, Donnarumma, Verratti, Sirigu, Gallian… -