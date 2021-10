Verissimo, Laura Torrisi “Mentre lavoravo è accaduto che …” (Di domenica 10 ottobre 2021) Ieri ospite da Silvia Toffanin, nel suo salotto di Verissimo è andata Laura Torrisi, ex compagna di Leonardo Pieraccioni. I due sono genitori di Martina. Laura Torrisi è andata a Verissimo e ha raccontato una storia molto dolorosa, la sua malattia. Laura Torrisi e il racconto molto doloroso della sua malattia Laura Torrisi è andata da Silvia Toffanin e ha raccontato: «Sono siciliana e amo la mia terra, quando è possibile torno, ho ancora una nonna lì. Non vedo l’ora di riabbracciarla, purtroppo con la pandemia non c’è stato modo, dovevo andare questa estate ma la Sicilia è tornata zona rossa. Spero il prima possibile di poter riscendere. La mia famiglia è molto attaccata alle tradizioni e sempre presente. ... Leggi su baritalianews (Di domenica 10 ottobre 2021) Ieri ospite da Silvia Toffanin, nel suo salotto diè andata, ex compagna di Leonardo Pieraccioni. I due sono genitori di Martina.è andata ae ha raccontato una storia molto dolorosa, la sua malattia.e il racconto molto doloroso della sua malattiaè andata da Silvia Toffanin e ha raccontato: «Sono siciliana e amo la mia terra, quando è possibile torno, ho ancora una nonna lì. Non vedo l’ora di riabbracciarla, purtroppo con la pandemia non c’è stato modo, dovevo andare questa estate ma la Sicilia è tornata zona rossa. Spero il prima possibile di poter riscendere. La mia famiglia è molto attaccata alle tradizioni e sempre presente. ...

