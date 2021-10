Venezia78, il poster ufficiale de “La Scelta di Anne – L’Événement”, vincitore del Leone d’Oro (Di domenica 10 ottobre 2021) Lo scorso 11 settembre, La Scelta di Anne (L’Événement) ha sbaragliato la concorrenza ottenendo il Leone d’Oro. Il film, secondo lungometraggio diretto da Audrey Diwan, si è imposto durante la 78a Mostra del Cinema di Venezia, battendo titoli super favoriti del calibro di È stata la mano di Dio (Paolo Sorrentino) e Madres Paralelas (Pedro Almodovar). Di recente, Europictures ha rilasciato, a distanza di quasi un mese dalla vittoria, il poster italiano del film. L’Italia sarà il primo paese a portare il film nelle sale, dal prossimo giovedì 4 novembre. Venezia78, La Scelta di Anne affronta il delicato tema dell’aborto clandestino nel 1963 Il film diretto da Audrey Diwan è interpretato da Anamaria Vartolomei e Pio Marmai. Oltre al ... Leggi su velvetmag (Di domenica 10 ottobre 2021) Lo scorso 11 settembre, Ladi) ha sbaragliato la concorrenza ottenendo il. Il film, secondo lungometraggio diretto da Audrey Diwan, si è imposto durante la 78a Mostra del Cinema di Venezia, battendo titoli super favoriti del calibro di È stata la mano di Dio (Paolo Sorrentino) e Madres Paralelas (Pedro Almodovar). Di recente, Europictures ha rilasciato, a distanza di quasi un mese dalla vittoria, ilitaliano del film. L’Italia sarà il primo paese a portare il film nelle sale, dal prossimo giovedì 4 novembre., Ladiaffronta il delicato tema dell’aborto clandestino nel 1963 Il film diretto da Audrey Diwan è interpretato da Anamaria Vartolomei e Pio Marmai. Oltre al ...

