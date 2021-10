Venezia Romero, siamo ai dettagli: annuncio nelle prossime ore (Di domenica 10 ottobre 2021) In casa Venezia è atteso l’annuncio dell’acquisto di Sergio Romero, estremo difensore argentino al momento svincolato Come riferito da Trivenetogoal, sono ore decisive per il passaggio di Sergio Romero al Venezia. Il portiere argentino, svincolatosi in estate dal Manchester United, è pronto a fare ritorno in Serie A. annuncio ufficiale atteso nelle prossime ore, con Zanetti che avrà così il giocatore a disposizione per la gara contro la Fiorentina alla ripresa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) In casaè atteso l’dell’acquisto di Sergio, estremo difensore argentino al momento svincolato Come riferito da Trivenetogoal, sono ore decisive per il passaggio di Sergioal. Il portiere argentino, svincolatosi in estate dal Manchester United, è pronto a fare ritorno in Serie A.ufficiale attesoore, con Zanetti che avrà così il giocatore a disposizione per la gara contro la Fiorentina alla ripresa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

